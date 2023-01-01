Биография

Гай Ист – продюсер, основатель компании продюсерской компании Exclusive Media Group, обладатель премии «Готэм» за лучший художественный фильм. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Впусти меня. Сага», «Мартовские иды», «Стукач», «Патруль», «Гонка», «Хоть раз в жизни» и др. Гай Ист получил образование в Университете Эксетера. Свою кинокарьеру начал в 1985 году. Первым фильмом Гая Иста, в котором он участвовал в качестве сопродюсера, стала многосерийная документальная кинолента «Американские мастера». В 1994 году продюсер выпустил фильм «Рапа Нуи: потерянный рай». В 1996 году стал одним из продюсеров экранизации знаменитого романа «Джейн Эйр». В 2002 году стал исполнительным продюсером исторического триллера «К-19». В том же году на экраны вышла его криминальная драма «Жизнь Дэвида Гейла». Главные роли в кинокартине исполнили Кевин Спейси и Кейт Уинслет. Фильм был удостоен номинации на Берлинском кинофестивале. В 2010 году продюсировал фильм ужасов «Впусти меня. Сага». В 2012 снял криминальный триллер «Стукач». В 2013 году на экраны вышел фильм «Гонка». В том же году Гай Ист продюсировал мелодраму «Хоть раз в жизни».