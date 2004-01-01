Охотник на убийц (фильм, 2004) смотреть онлайн

История расследования серии убийств, совершенных с особой жестокостью. В ходе следствия выясняется, что все жертвы маньяка - серийные убийцы, долгие годы разыскиваемые полицией.

Агент ФБР, ведущий дело, начинает испытывать симпатию к таинственному «мстителю», но это не мешает ему продолжать его поиск. Кроме того, у него возникают подозрения по поводу причастности к этим преступлениям своего коллеги…



Охотник на убийц смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.