Охотник на убийц (фильм, 2004) смотреть онлайн

Охотник на убийц
2004, Suspect Zero
Фантастика, Триллер95 мин16+
История расследования серии убийств, совершенных с особой жестокостью. В ходе следствия выясняется, что все жертвы маньяка - серийные убийцы, долгие годы разыскиваемые полицией.
Агент ФБР, ведущий дело, начинает испытывать симпатию к таинственному «мстителю», но это не мешает ему продолжать его поиск. Кроме того, у него возникают подозрения по поводу причастности к этим преступлениям своего коллеги…

Страна
Великобритания, Германия, США
Жанр
Фантастика, Криминал, Триллер
Время
95 мин / 01:35

