Охотник на убийц (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Suspect Zero
Фантастика, Триллер95 мин16+
О фильме
История расследования серии убийств, совершенных с особой жестокостью. В ходе следствия выясняется, что все жертвы маньяка - серийные убийцы, долгие годы разыскиваемые полицией.
Агент ФБР, ведущий дело, начинает испытывать симпатию к таинственному «мстителю», но это не мешает ему продолжать его поиск. Кроме того, у него возникают подозрения по поводу причастности к этим преступлениям своего коллеги…
СтранаВеликобритания, Германия, США
ЖанрФантастика, Криминал, Триллер
Время95 мин / 01:35
- ЭЭРежиссёр
Э.
Элиас Мэридж
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- КЧАктёр
Кевин
Чэмберлин
- ДРАктёр
Джулиан
Рейес
- ККАктёр
Кит
Кэмпбелл
- ХРАктриса
Хлоя
Расселл
- ЭБАктриса
Эллен
Блейк
- УБАктёр
Уильям
Б. Джонсон
- ДГАктёр
Джерри
Гарднер
- ДПАктёр
Дэниэл
Патрик Мориарти
- КПАктёр
Кертис
Плагге
- НДАктриса
Николь
ДеХафф
- УМАктёр
Уильям
Мапотер
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- Сценарист
Билли
Рэй
- ЭЭПродюсер
Э.
Элиас Мэридж
- Продюсер
Пола
Вагнер
- ЛБПродюсер
Лестер
Берман
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- Продюсер
Том
Круз
- ГИПродюсер
Гай
Ист
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- ИРХудожница
Ида
Рэндом
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл