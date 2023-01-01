Биография

Том Круз — актер, режиссер, сценарист и продюсер. Трехкратный номинант на премию «Оскар» и обладатель трех «Золотых глобусов». Родился в пригороде Нью-Йорка 3 июля 1962 года. Том рано начал зарабатывать себе на жизнь. Сыграв однажды в театральной школьной постановке, Том понял, что нашел себе любимое занятие, и захотел стать актером. Достигнув совершеннолетия, он поехал в Нью-Йорк и стал посещать кастинги. Первую роль Том Круз сыграл в фильме «Бесконечная любовь», вышедшем в 1981 году. Вскоре после этого Фрэнсис Коппола предложил ему одну из ведущих ролей в фильме «Изгои», а в 1983 году Пол Брикман пригласил его в «Рискованный бизнес». Его слава устремилась ввысь после роли в культовом фильме «Человек дождя», а настоящим прорывом в его карьере можно считать фильм «Рожденный четвертого июля», за которым последовала номинация на «Оскар». Уже к 30 годам Том стал известнейшим голливудским актером. На сегодняшний день на его счету почти 50 фильмов различных жанров.