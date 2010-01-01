Рыцарь дня
Wink
Фильмы
Рыцарь дня

Рыцарь дня (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.22010, Knight and Day
Боевики, Мелодрамы105 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от коварных злодеев мощную батарею, которая является уникальным источником энергии.

Рыцарь дня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рыцарь дня»

Всё