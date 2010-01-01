Рыцарь дня (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.22010, Knight and Day
Боевики, Мелодрамы105 мин12+
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Сюжет
Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от коварных злодеев мощную батарею, которая является уникальным источником энергии.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Хорди
Молья
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Пол
Дано
- ФХАктёр
Фальк
Хеншел
- Актёр
Марк
Блукас
- ЛЛАктёр
Ленни
Лофтин
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- ПОСценарист
Патрик
О’Нилл
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- Продюсер
Кэти
Конрад
- СППродюсер
Стив
Пинк
- ХЛПродюсер
Хосе
Луис Эсколар
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- КААктриса дубляжа
Катерина
Африкантова
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- ДХХудожник
Джей
Харт
- БПХудожница
Барбара
Перес-Солеро
- КЗМонтажёр
Куинси
З. Гандерсон
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл