Биография

Пол Дано – актер, гитарист, литератор, продюсер – родился в 1984 году. Его работа в кинематографе отмечена номинациями в конкурсах и престижными премиями. Авторитетное музыкальное обозрение относит его к лучшим гитаристам современности. Первую театральную роль Пол Дано сыграл рано, в 12 лет. После окончания школы продолжил обучение в Колледже свободных искусств. В 17 лет исполнил главную роль в фильме «Ложь» и был отмечен премией лучшему начинающему актеру. Высокая планка первого успеха стала мерилом качества последующих работ артиста. Дано придирчиво относится к предлагаемым сценариям и снимается мало, но всегда с большим успехом. Участие Пола Дано в фильме «Маленькая мисс Счастье» становится триумфом молодого актера. Каждая следующая работа умножает славу талантливого артиста. Наибольший зрительской отклик вызывает короткая роль Дано в ленте «Молодость» и создание образа Пьера Безухова в эпической драме «Война и мир». Повзрослев, артист реализует свои идеи в сценариях и режиссерской работе, не забывая, впрочем, и об актерстве. Его участие в недавнем проекте «Побег из тюрьмы Даннемора» принесло актеру несколько номинаций на важные награды.