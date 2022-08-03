Фильм 12 лет рабства (2013)

«12 лет рабства» — фильм 2013 года, который рассказывает историю непобедимого духа и борьбы за свободу. Звезда «Доктора Стрэнджа» Чиветель Эджиофор в роли Соломона Нортапа и Майкл Фассбендер в роли рабовладельца Эдвина. Картина — лауреат трех премий «Оскар».



В основе сюжета лежит реальная история Соломона Нортапа, свободного, образованного и семейного темнокожего мужчины, который отправился из родного Нью-Йорка на заработки в Вашингтон. Однако там его похитили и продали в рабство. Двенадцать лет Соломон терпит физические и моральные унижения, но сохраняет веру в правосудие. Однажды Соломон сталкивается с жестоким рабовладельцем Эдвином и находит неожиданных союзников, вместе с которыми начинает искать путь к освобождению. Фильм затрагивает непростые темы человеческого достоинства, стойкости и силы духа.



Картина Стива Маккуина — это тяжелый честный разговор о насилии, без попыток сгладить углы и пощадить чувства зрителей. Если вы готовы к нему, рекомендуем фильм «12 лет рабства». Смотреть его стоит, чтобы не забывать: рабство — не абстракция из учебника, а сломанные судьбы людей и правила, которые общество еще недавно считало нормой.

