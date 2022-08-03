Фильм 12 лет рабства (2013)
О фильме
«12 лет рабства» — фильм 2013 года, который рассказывает историю непобедимого духа и борьбы за свободу. Звезда «Доктора Стрэнджа» Чиветель Эджиофор в роли Соломона Нортапа и Майкл Фассбендер в роли рабовладельца Эдвина. Картина — лауреат трех премий «Оскар».
В основе сюжета лежит реальная история Соломона Нортапа, свободного, образованного и семейного темнокожего мужчины, который отправился из родного Нью-Йорка на заработки в Вашингтон. Однако там его похитили и продали в рабство. Двенадцать лет Соломон терпит физические и моральные унижения, но сохраняет веру в правосудие. Однажды Соломон сталкивается с жестоким рабовладельцем Эдвином и находит неожиданных союзников, вместе с которыми начинает искать путь к освобождению. Фильм затрагивает непростые темы человеческого достоинства, стойкости и силы духа.
Картина Стива Маккуина — это тяжелый честный разговор о насилии, без попыток сгладить углы и пощадить чувства зрителей. Если вы готовы к нему, рекомендуем фильм «12 лет рабства». Смотреть его стоит, чтобы не забывать: рабство — не абстракция из учебника, а сломанные судьбы людей и правила, которые общество еще недавно считало нормой.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
- СМРежиссёр
Стив
МакКуин
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- СПАктриса
Сара
Полсон
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Пол
Дано
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актриса
Элфри
Вудард
- ЭОАктриса
Эдеперо
Одуйе
- Сценарист
Джон
Ридли
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Энтони
Катагас
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- СМПродюсер
Стив
МакКуин
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- ДСХудожник
Дэвид
Стейн
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- ЭБХудожница
Элис
Бэйкер
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер