Биография

Джон Ридли – сценарист, писатель, драматург, режиссер. Награжден «Оскаром». Родился в 1965 году. Среднюю школу окончил в 1982 году. Учился в университетах Индианы и Нью-Йорка. После окончания обучения жил в Японии. Вернувшись в Америку, выступал в развлекательных шоу. После переезда в Лос-Анджелес в 1990 году занялся написанием сценариев. Приз за лучшую режиссуру получил в 1997 году. Высокую оценку получил его фильм «Холод в сердце». Следующим был снят триллер «Поворот» (режиссер Оливер Стоун), сюжет которого был переработан в сценарий самим автором романа «Бродячие псы». Фильм стал заметным событием мирового кинематографа. Главный успех сценариста – картина «12 лет рабства». Фильм Ридли получил около семидесяти различных наград, среди которых и золотая статуэтка «Оскара» за лучший сценарий. Среди работ последующих лет выделяются боевик «Бен-Гур», сценарий которого был написан для режиссера Тимура Бекмамбетов, и сериал «Американское преступление». В драме, выдержавшей несколько сезонов на американском телевидении, Джон Ридли был и сценаристом, и режиссером, и продюсером. Должны выйти на экраны четыре фильма по сюжетам известного сценариста.