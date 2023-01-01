Биография

Чиветель Эджиофор — британский театральный и киноактер, режиссер и сценарист. Родился в Лондоне 10 июля 1977 года. Карьеру начинал с театра. Сначала это были школьные спектакли, а позже — Национальный молодежный театр. Сыграл в постановках «Ромео и Джульетта» и «Голубой/Оранжевый». За игру в «Отелло» удостоился премии Лоуренса Оливье. Актерское мастерство начал изучать в Академии музыки и драматических искусств Лондона. В этот период получил первый опыт в съемках и приглашение от Стивена Спилберга поработать в драме «Амистад». Из-за плотного графика учебу актеру пришлось оставить. Чиветель Эджиофор получил признание как драматический актер. Мировую известность ему принесла главная роль в картине «12 лет рабства», отмеченная наградой Британской академии и номинацией на «Оскар». Другими значимыми проектами в его биографии стали «Игры разума», «Грязные прелести», «Реальная любовь», «Цунами», «2012», «Граница тени», «Тайна в их глазах», «Марсианин», «Доктор Стрэндж». Не раз был номинирован на престижные премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус». Как режиссер и сценарист проявил себя в картине «Мальчик, который обуздал ветер». Работа удостоилась приза имени Альфреда Слоуна на фестивале «Сандэнс».