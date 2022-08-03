Цунами. Часть 1 (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.92006, Tsunami: The Aftermath
Драма86 мин18+
О фильме
История о личных потерях, выживании и надежде людей после цунами. Смотрите фильм «Цунами. Часть 1» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БНРежиссёр
Бхарат
Наллури
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Софи
Оконедо
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актриса
Тони
Коллетт
- СМАктёр
Самрит
Мачиэльсен
- КЭАктриса
Кейт
Эшфилд
- ОААктриса
Ор
Атика
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- Актёр
Джордж
Маккэй
- ЭМСценарист
Эби
Морган
- КАПродюсер
Кари
Антолис
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- ФДПродюсер
Финола
Двайер
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- СУХудожница
Слоун
У’Рен
- КАХудожница
Клер
Андерсон
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес