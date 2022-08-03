Цунами. Часть 1
Цунами. Часть 1

Цунами. Часть 1 (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.92006, Tsunami: The Aftermath
Драма86 мин18+
О фильме

История о личных потерях, выживании и надежде людей после цунами. Смотрите фильм «Цунами. Часть 1» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Драма
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цунами. Часть 1»