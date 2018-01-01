Биография

Софи Оконедо — британская актриса. Родилась в Лондоне 11 августа 1968 года. В юные годы посещала курсы актерского мастерства. Развивать свой талант продолжила в Королевской академии драматического искусства. По окончании учебного заведения начала сниматься в кино и параллельно строить карьеру на театральной сцене. Как театральная актриса Софи Оконедо получила признание на Бродвее и в театрах Лондона. За роль в постановке «Изюминка на солнце» она была номинирована на премию «Тони», а за воплощение образа Клеопатры в спектакле «Антоний и Клеопатра» вошла в число претендентов на премию Лоуренса Оливье. На экране Софи Оконедо дебютировала в 1991 году, исполнив роль в картине «Молодые блюзовые бунтари». Сегодня в ее творческой биографии более 80 проектов в кино. Наиболее заметные роли актриса сыграла в картине «Отель "Руанда"», за которую была номинирована на «Оскар», и в сериале «Цунами», принесшем ей номинацию на «Золотой глобус». Также в коллекцию работ Оконедо входят такие популярные киноленты, как «Эйс Вентура — 2: Когда зовет природа», «Оливер Твист», «Мастер побега», «Пиарщица», «Кожа», «Тайная жизнь пчел».