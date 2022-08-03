Громобой (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Захватывающий шпионский боевик «Громобой» (2006) о приключениях подростка снят по мотивам цикла романов об Алексе Райдере, которые принадлежат перу известного писателя и сценариста Энтони Горовица. На главную роль пробовались более пятисот мальчиков. Автор серии романов лично порекомендовал Алекса Петтифера, который ради съемок в фильме «Громобой» отказался от главной роли в кинокартине «Эрагон». Теперь и интернет-зрители могут бесплатно смотреть онлайн фильм «Громобой» в хорошем качестве. Обычный 14-ти летний юноша Алекс Райдер, осиротев в раннем детстве, живет под опекой своего богатого дяди Йена Райдера. Алекс редко видит своего опекуна, который часто задерживается на работе. Мальчик скучает и жалуется, что его жизнь слишком скучная. Внезапно Йен погибает, тогда-то Алекс и узнает правду — дядя работал на британскую разведку и был одним из лучших агентов MI6. Руководство разведки уговаривает Алекса занять место покойного родственника, и продолжить расследование преступных действий крупного бизнесмена Дариуса Сейла (Микки Рурк). Мистер Сейл щедро одаривает каждую школу компьютерами «Громобой», тут явно что-то не так. Алексу предстоит разгадать замыслы хитрого злодея и предотвратить гибель миллионов людей, а помогут ему в этом верные друзья и супергаджеты, замаскированные под обыкновенные игрушки. Погони, перестрелки, драки, неожиданные повороты сюжета — все это можно увидеть, если бесплатно смотреть онлайн «Громобой» в хорошем качестве. Интересный факт: Из-за того, что Алексу Петтиферу на момент съемок было всего лишь 15 лет, по британским законам он не мог вести машину, и по этой причине сцена из книги, в которой Алекс Райдер преследует злодея, была заменена на погоню верхом.
СтранаВеликобритания, США, Германия
ЖанрСемейный, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- Актриса
Сара
Болгер
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Стивен
Фрай
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Билл
Найи
- Актриса
Софи
Оконедо
- МПАктриса
Мисси
Пайл
- Актёр
Микки
Рурк
- ЭХСценарист
Энтони
Хоровиц
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- ПСПродюсер
Питер
Самуэльсон
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДФХудожник
Джон
Феннер
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- АПКомпозитор
Алан
Паркер