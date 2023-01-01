Биография

Дэмиэн Льюис — английский актер, который также занимается продюсированием. Несколько раз номинировался на «Золотой глобус», лауреат «Эмми». Родился в Лондоне 11 февраля 1971 года. Родился в богатой семье, поэтому детство провел, обучаясь в престижных частных школах. В это же время он полюбил играть в спектаклях и решил связать жизнь с актерской профессией. Для дальнейшего обучения выбрал Гилдхоллскую школу музыки и драмы. Театральная карьера у Дэмиэна Льюиса начала складываться гладко — были не только большие роли, но и премии, а также приглашения во все более престижные труппы. Так постепенно актер добрался до Бродвея, где попался на глаза Стивену Спилбергу — он пригласил Дэмиэна в сериал «Братья по оружию». Далее были громкие проекты «Сага о Форсайтах» и «Ловец снов», а также «Незаконченная жизнь». Серьезно повлиял на его карьеру сериал «Родина» — роль, сыгранная в нем, принесла несколько номинаций на кинопремии. Среди более поздних проектов наиболее популярными были сериал «Миллиарды» и тарантиновский «Однажды в Голливуде», в котором Дэмиэн перевоплотился в Стива Маккуина. Также Дэмиэна можно увидеть в сериале «Волчий зал» и его продолжении «Зеркало и свет», где актер сыграл одну из главных ролей.