Давление
Wink
Фильмы
Давление

Фильм Давление

2026, Pressure
Триллер, Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Июнь 1944 года. Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Давление»