Фильм Давление

О фильме
Июнь 1944 года. Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ЭМРежиссёр
Энтони
Марас
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- ККАктриса
Керри
Кондон
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- ГЭАктёр
Генри
Эштон
- Актёр
Крис
Мессина
- КОАктёр
Кон
О’Нилл
- ТТАктриса
Тэмсин
Топольски
- Актёр
Уил
Кобан
- МБАктёр
Майкл
Бенц
- ХОАктёр
Харрисон
Остерфилд
- ДБАктёр
Джеми
Бен Чэмберс
- РКАктёр
Ричард
Клозир
- ДХАктёр
Джошуа
Хилл
- ТУАктёр
Тоби
Уильямс
- ПБАктёр
Пол
Бэйли
- ПФАктёр
Патрик
Флэннери
- СОАктёр
Себастьян
Ороско
- ЧБАктёр
Чарли
Бентли
- ЧКАктёр
Чарльз
Камроуз
- ДХСценарист
Дэвид
Хэйг
- ЭМСценарист
Энтони
Марас
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман