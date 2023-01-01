Биография

Тим Беван – продюсер, актер, родился 20 декабря 1957 года. Фильмография насчитывает более 180 полнометражных кинокартин и сериалов. Несколько раз был номинирован на «Оскар» и становился лауреатом премий Британской киноакадемии. Вместе с Эриком Феллнером Тим Беван был провозглашен лучшим британским продюсером столетия. Совместно они управляют продюсерским центром «Working Title Films». Тим Беван родился в Новой Зеландии, получил образование в Университете Челтнема в Британии. В 1983 году он основал кинокомпанию «Working Title Films». Одним из первых успешных фильмов Тима Бевана стала мелодрама «Ромео истекает кровью» (1993) с Гари Олдманом в главной роли. В том же году продюсер выпустил романтическую комедию «Четыре свадьбы и одни похороны». В 1995 году на экраны вышла мелодрама «Французский поцелуй» с Мег Райан в главной роли. В том же году Беван спродюсировал криминальную драму «Фарго». Наиболее успешными проектами продюсера стали фильмы «Дневник Бриджит Джонс», «Ноттинг Хилл», «Темные времена», «Вселенная Стивена Хокинга», «Отверженные», «Искупление», «Елизавета», «Шпион, выйди вон!» и др. Тим Беван был дважды женат. В браке с актрисой Джоэли Ричардсон родилась дочь Дейзи. Во втором браке с Эми Гардни родились дочь и сын.