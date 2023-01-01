Тим Беван
Tim Bevan
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 20 декабря 1957 г. (67 лет)
Биография
Тим Беван – продюсер, актер, родился 20 декабря 1957 года. Фильмография насчитывает более 180 полнометражных кинокартин и сериалов. Несколько раз был номинирован на «Оскар» и становился лауреатом премий Британской киноакадемии. Вместе с Эриком Феллнером Тим Беван был провозглашен лучшим британским продюсером столетия. Совместно они управляют продюсерским центром «Working Title Films». Тим Беван родился в Новой Зеландии, получил образование в Университете Челтнема в Британии. В 1983 году он основал кинокомпанию «Working Title Films». Одним из первых успешных фильмов Тима Бевана стала мелодрама «Ромео истекает кровью» (1993) с Гари Олдманом в главной роли. В том же году продюсер выпустил романтическую комедию «Четыре свадьбы и одни похороны». В 1995 году на экраны вышла мелодрама «Французский поцелуй» с Мег Райан в главной роли. В том же году Беван спродюсировал криминальную драму «Фарго». Наиболее успешными проектами продюсера стали фильмы «Дневник Бриджит Джонс», «Ноттинг Хилл», «Темные времена», «Вселенная Стивена Хокинга», «Отверженные», «Искупление», «Елизавета», «Шпион, выйди вон!» и др. Тим Беван был дважды женат. В браке с актрисой Джоэли Ричардсон родилась дочь Дейзи. Во втором браке с Эми Гардни родились дочь и сын.
Фильмография
- 8.5
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки2025, 123 мин
- 8.0
При чем тут любовь?2022, 104 мин
- 8.1
Король воров2018, 103 мин
- 9.4
Бриджит Джонс 32016, 116 мин
- 8.9
128 ударов сердца в минуту2015, 92 мин
- 9.2
Легенда2015, 125 минБесплатно
- 7.8
Замкнутая цепь2013, 91 мин
- 8.1
Шпион, выйди вон!2011, 122 мин
- 8.4
Не брать живым2010, 110 мин
- 8.1
Солист2009, 112 мин
- 8.8
Рок-волна2009, 129 мин
- 8.7
Большая игра2009, 121 мин
- 8.6
Фрост против Никсона2008, 116 мин
- 9.2
Трудный ребенок (Оторва)2008, 94 мин
- 8.7
Да, возможно…2008, 107 мин
- 8.7
Типа крутые легавые2007, 115 мин
- 8.6
Козырные тузы2006, 104 мин
- 9.5
Бриджит Джонс: Грани разумного2004, 101 мин
- 8.6
Мой мальчик2002, 97 мин
- 8.2
40 дней и 40 ночей2002, 91 мин