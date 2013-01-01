Два лика января (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Two Faces of January
Триллер, Мелодрама92 мин18+
О фильме
Начало 60-х 20-го века. В Афины приезжает блестящая гламурная пара - харизматичный Честер МакФарланд и его молодая жена Колетта. Во время осмотра Акрополя они знакомятся с юным американским гидом Райдалом. Однако паре есть что скрывать, и вскоре резкий поворот событий вынуждает их пуститься в бега. Новый знакомый соглашается им помочь, но он еще не представляет, в какую передрягу себя втягивает...
- ХАРежиссёр
Хуссейн
Амини
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актриса
Кирстен
Данст
- ДБАктриса
Дэйзи
Беван
- БХАктёр
Бабис
Хаджидакис
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- ОТАктёр
Озан
Тас
- ПМАктёр
Питер
Мэир
- ХДАктриса
Хелена
Джинкс Джонс
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- ПХСценарист
Патриция
Хайсмит
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- РСПродюсер
Робин
Слово
- ТШПродюсер
Том
Штернберг
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- МКХудожник
Майкл
Карлин
- ДЗХудожник
Димитрис
Зиакас
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- НШМонтажёр
Николя
Шодер
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- МЗОператор
Марсель
Зискинд
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас