Два лика января (фильм, 2013) смотреть онлайн

Начало 60-х 20-го века. В Афины приезжает блестящая гламурная пара - харизматичный Честер МакФарланд и его молодая жена Колетта. Во время осмотра Акрополя они знакомятся с юным американским гидом Райдалом. Однако паре есть что скрывать, и вскоре резкий поворот событий вынуждает их пуститься в бега. Новый знакомый соглашается им помочь, но он еще не представляет, в какую передрягу себя втягивает...



