Биография

Оскар Айзек — американский актер, продюсер и музыкант. Лауреат «Золотого глобуса» за роль в сериале «Покажите мне героя». Родился в Гватемале 9 марта 1979 года. В детстве Оскар получил серьезное религиозное воспитание, но несмотря на это отличался взбалмошным характером, за что его исключали из школы. Будучи подростком, основал первую музыкальную группу The Blinking Underdogs. Вскоре юноша понял, что ему ближе актерское мастерство и поступил в Джульярдскую школу искусств в Нью-Йорке. Первым опытом Оскара Айзека на актерском поприще стала картина «Жестокий город» 1996 года, однако слава пришла в 2012 году, когда он сыграл главную роль в фильме братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса». В 2014 году актер также получил главную роль в криминальной ленте «Самый жестокий год» и отметился перфомансом в оскароносной картине «Из машины» Алекса Гарленда. В 2021 году Оскара можно было увидеть в фильмах «Холодный расчет», «Дюна», а также в сериале Marvel «Лунный рыцарь».