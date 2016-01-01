Обещание
Wink
Фильмы
Обещание

Обещание (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.12016, The Promise
Боевики, Исторические127 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.

Обещание смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Испания, США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Боевики, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обещание»

Всё