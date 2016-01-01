Обещание (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.



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