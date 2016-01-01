Обещание (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.12016, The Promise
Боевики, Исторические127 мин18+
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Сюжет
1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.
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Информация
СтранаИспания, США
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТДРежиссёр
Терри
Джордж
- Актёр
Оскар
Айзек
- ШЛАктриса
Шарлотта
Ле Бон
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- ДХАктёр
Даниэль
Хименес Качо
- ШААктриса
Шохре
Агдашлу
- МКАктёр
Марван
Кензари
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актёр
Том
Холландер
- Актёр
Нуман
Аджар
- Актёр
Игал
Наор
- ТДСценарист
Терри
Джордж
- РССценарист
Робин
Суикорд
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- ЙБПродюсер
Йен
Бедфорд
- ЭЭПродюсер
Эрик
Эсраилян
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ОСХудожник
Оскар
Семпере
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ПРХудожница
Пилар
Ревуэлта
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред