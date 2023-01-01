Биография

Игал Наор – актер кино и телесериалов, родился 25 июня 1958 г. (г. Гиватаим, Израиль). Помимо кино, Наор сыграл множество ролей в телесериалах («Дом Саддама», «Родина», «Ривьера», «Послы», «Синдбад» и др.). После окончания учебы будущий актер по велению сердца решил связать свою жизнь с большим кино. Первые роли Игал Наор не заставили себя ждать. В 1987 году Игал Наор начал свой путь в большом кино со съемок в драматических фильмах. Уже после первой работы предложения о съемках стали поступать регулярно. Со временем актер завоевал определенную репутацию, благодаря чему продолжает работать и поныне. Первой работой в кино стало участие в военной драме «Крайний срок», далее последовали авторские фильмы с Игал Наор «Седьмая монета», «Мумия живет» и картине «Святая Клара» (участие в фильме стало билетом в мир большого кино и принесло признание Израильской киноакадемии). В начале 2000-х Игал Наор принимал участие в картинах «Мисс Энтебе», «Мюнхен», «Исполнение» и др. Еще одной значимой работой стала роль в к/ф «Зеленая зона», где партнером Игала по съемочной площадке стал популярный актер Мэтт Деймон. За игру в израильской картине «Святая Клара» в 1996г был удостоен премии Офира.