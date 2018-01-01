Биография

Том Холландер — британский актер кино и сериалов. Известен по своей театральной деятельности, удостаивался важной английской кинонаграды BAFTA. Родился в Бристоле 25 августа 1967 года. Еще в детстве мальчик увлекся мыслью об актерской профессии, и уже в подростковом возрасте принял участие в сериале «Джон Даймонд». Он активно выступал в школьных спектаклях, затем продолжил развивать навыки, играя в студенческом театре. Для первых шагов в карьере Том выбрал именно театральную стезю, и получил несколько премий. Затем он решил попробовать силы в кино — после ряда эпизодических ролей он сыграл в известном фильме «Кое-что о Марте». После этого были «Энигма», «Госфорд-парк», «Распутник», «Гордость и предубеждение». Все эти фильмы оказались успешными, а игра Тома не осталась без внимания. Зрители могут его помнить по ролям английского капитана в проектах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря: На краю Света». Также он снимался в известных лентах «Птичий короб», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Бойфренд из будущего», «Богемская рапсодия» и множестве сериалов. Востребован как актер озвучки — голос Тома Холландера есть в «Маугли», «Автобиография лжеца», «Голдфингер».