Солист (фильм, 2009) смотреть онлайн

Журналист «Лос-Анджелес Таймс» Стив Лопес перестает получать удовольствие от работы и пишет статьи «без огонька». Встреча с гениальным уличным скрипачом заставляет его загореться и с головой погрузиться в материал. Лопес увлеченно исследует непростую судьбу больного шизофренией музыканта.



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