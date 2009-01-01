Солист (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.12009, The Soloist
Драма112 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Журналист «Лос-Анджелес Таймс» Стив Лопес перестает получать удовольствие от работы и пишет статьи «без огонька». Встреча с гениальным уличным скрипачом заставляет его загореться и с головой погрузиться в материал. Лопес увлеченно исследует непростую судьбу больного шизофренией музыканта.
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СтранаВеликобритания, Франция, США
ЖанрДрама
КачествоFull HD, SD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джо
Райт
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Том
Холландер
- ЛГАктриса
Лиза
Гей Хэмилтон
- НЭАктёр
Нелсан
Эллис
- РХАктриса
Рэйчел
Харрис
- Актёр
Стивен
Рут
- ЛТАктриса
Лоррейн
Туссен
- ДМАктёр
Джастин
Мартин
- СГСценарист
Сюзанна
Грант
- СЛСценарист
Стив
Лопес
- Продюсер
Гари
Фостер
- Продюсер
Тим
Беван
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли