Солист
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Солист

Солист (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.12009, The Soloist
Драма112 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Журналист «Лос-Анджелес Таймс» Стив Лопес перестает получать удовольствие от работы и пишет статьи «без огонька». Встреча с гениальным уличным скрипачом заставляет его загореться и с головой погрузиться в материал. Лопес увлеченно исследует непростую судьбу больного шизофренией музыканта.

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Страна
Великобритания, Франция, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солист»