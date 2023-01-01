Биография

Стивен Рут — американский актер. Родился в Сарасоте 17 ноября 1951 года. В юности окончил старшую школу Веро-Бич и поступил на факультет актерского мастерства и телевидения Флоридского университета. Позднее преподаватели вуза признали артиста своим выдающимся выпускником. Играл на сцене Бродвея в пьесах «Конец путешествия» Роберта Шерриффа и «Все мои сыновья» Артура Миллера. Фильмография Стивена Рута насчитывает более 280 работ, его можно встретить в проектах «Робокоп 3», «Наследники», «До самого конца», «По половому признаку», «Привидение», «Старикам тут не место». Также активно занимается озвучкой — его голосом говорят персонажи мультфильмов «Вельма», «Могучая кучка», «Даллас и Робо», «В поисках Дори».