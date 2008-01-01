Невеста с того света (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Невеста с того света
Невеста с того света

8.72008, Over Her Dead Body
Фэнтези, Мелодрама90 мин16+

О фильме

Рядом с ней любимый человек, она счастлива, жизнь прекрасна! Но иногда романтические отношения омрачаются «тенью прошлых романов». В этой истории все так и случилось, в прямом смысле этого слова: к влюбленной девушке является дух бывшей подруги ее парня и начинает мучить обстоятельными советами, вынуждая тем самым постоянно оказываться в конфузных ситуациях...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невеста с того света»