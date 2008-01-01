Невеста с того света (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.72008, Over Her Dead Body
Фэнтези, Мелодрама90 мин16+
О фильме
Рядом с ней любимый человек, она счастлива, жизнь прекрасна! Но иногда романтические отношения омрачаются «тенью прошлых романов». В этой истории все так и случилось, в прямом смысле этого слова: к влюбленной девушке является дух бывшей подруги ее парня и начинает мучить обстоятельными советами, вынуждая тем самым постоянно оказываться в конфузных ситуациях...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джефф
Лоуелл
- Актриса
Ева
Лонгория
- Актёр
Пол
Радд
- Актриса
Лейк
Белл
- Актёр
Джейсон
Биггз
- Актриса
Линдсей
Слоун
- Актёр
Стивен
Рут
- УМАктёр
Уильям
Морган Шеппард
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- АХАктриса
Али
Хиллис
- ДТАктриса
Дебора
Тикер
- ДЛСценарист
Джефф
Лоуелл
- Продюсер
Пол
Брукс
- Продюсер
Питер
Сафран
- ДЛПродюсер
Джефф
Ливайн
- Продюсер
Скотт
Нимайер
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- НОХудожник
Нэйтан
Огилве
- ТТХудожница
Трэйси
Тайнен
- ТСХудожница
Тара
Стефенсон
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй