Биография

Ева Лонгория — актриса из США, дизайнер, активист, режиссер, предприниматель и фотомодель. Родилась в Корпус-Кристи 15 марта 1975 года. Девочка хорошо училась и поступила на кинезиологию. Окончила вуз со степенью бакалавра и изменила интересы — пошла моделью в студию, получила звание «Мисс Корпус-Кристи». Агент помог Еве Лонгории сняться в эпизоде «Беверли-Хиллз», а позже — в «Главном госпитале», «Молодых и дерзких», «Прочной сети» и других. Актриса стала известной после проката сериала «Отчаянные домохозяйки». Также на счету Евы роли в лентах «Невеста с того света», «Девушка моих кошмаров», «Джон Уик» и других.