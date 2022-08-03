Бэйтаун вне закона (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.62012, The Baytown Outlaws
Боевик, Криминал94 мин18+
О фильме
События развернутся вокруг трех братьев, которые всегда любили хорошо подраться. Их нанимают для того, чтобы вернуть одной бабушке похищенного паренька-инвалида. Парни входят во вкус и проливают реки чужой крови, в основном похитителей.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ББРежиссёр
Бэрри
Баттлс
- ККАктёр
Клейн
Кроуфорд
- ДКАктёр
Дэниэл
Кадмор
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- Актриса
Ева
Лонгория
- АБАктёр
Андре
Брауэр
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актёр
Пол
Уэсли
- ТСАктёр
Томас
Сэнгстер
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- ЗБАктриса
Зои
Белл
- ББСценарист
Бэрри
Баттлс
- ГХСценарист
Гриффин
Худ
- Продюсер
Билл
Перкинс
- РТПродюсер
Роберт
Тейтел
- ГХПродюсер
Гриффин
Худ
- ШВМонтажёр
Шон
Валла
- ДМОператор
Дэвид
МакФарланд
- КККомпозитор
Константинос
Кристидес
- Композитор
Кристофер
Янг