Актёры и съёмочная группа фильма «Бэйтаун вне закона»

Режиссёры

Бэрри Баттлс

Barry Battles
Режиссёр

Актёры

Клейн Кроуфорд

Clayne Crawford
АктёрBrick Oodie
Дэниэл Кадмор

Daniel Cudmore
АктёрLincoln Oodie
Трэвис Фиммел

Travis Fimmel
АктёрMcQueen Oodie
Ева Лонгория

Eva Longoria
АктрисаCeleste
Андре Брауэр

Andre Braugher
АктёрMillard
Билли Боб Торнтон

Billy Bob Thornton
АктёрCarlos
Пол Уэсли

Paul Wesley
АктёрReese
Томас Сэнгстер

Thomas Sangster
АктёрRob
Майкл Рапапорт

Michael Rapaport
АктёрLucky
Зои Белл

Zoë Bell
АктрисаRose

Сценаристы

Бэрри Баттлс

Barry Battles
Сценарист
Гриффин Худ

Griffin Hood
Сценарист

Продюсеры

Билл Перкинс

Bill Perkins
Продюсер
Роберт Тейтел

Robert Teitel
Продюсер
Гриффин Худ

Griffin Hood
Продюсер

Монтажёры

Шон Валла

Sean Valla
Монтажёр

Операторы

Дэвид МакФарланд

David McFarland
Оператор

Композиторы

Константинос Кристидес

Konstantinos Christides
Композитор
Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор