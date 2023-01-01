Биография

Клейн Кроуфорд — американский актер, продюсер, режиссер, сценарист. Родился в городе Клей 20 апреля 1978 года. Начал работать в возрасте 13 лет, помогал отцу-инженеру в строительстве. Обучался в Калифорнийском университете. Во время учебы входил в университетскую команду по баскетболу, но вынужден был уйти из спорта из-за травмы колена. Брал уроки актерского мастерства в школе Ardavany Approach, где его наставниками были Джош Холлоуэй и Мэтт Джеральд. Основал благотворительный фонд, который оказывает помощь малообеспеченным семьям. Параллельно со съемками играет в театре. Клейн Кроуфорд начал карьеру с эпизода в одном из самых популярных сериалов начала 2000-х годов — «Баффи — истребительница вампиров». После появлялся в телесериалах «Город пришельцев», «C.S.I.: Место преступления», «Закон и порядок». Играл в культовом сериале «24 часа». За роль в триллере «Фанатка» получил награду Young Hollywood Awards. Игра в экранизации романа Николаса Спаркса «Спеши любить» была высоко оценена критиками. Исполнил главные роли в триллере «Стальной город» и телесериале «Ошибки прошлого». Снимался в сериале «Грейсленд», фильмах «Остров бессмертных», «Нация воров». Был режиссером нескольких серий телепроекта «Смертельное оружие», где также исполнил одну из центральных ролей. Продюсировал картины Baby, «Убийство двух любовников», «Смертельная охота».