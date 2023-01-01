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Клейн Кроуфорд
Клейн Кроуфорд

Клейн Кроуфорд

Clayne Crawford

Карьера
Актёр
Дата рождения
20 апреля 1978 г. (47 лет)

Биография

Клейн Кроуфорд — американский актер, продюсер, режиссер, сценарист. Родился в городе Клей 20 апреля 1978 года. Начал работать в возрасте 13 лет, помогал отцу-инженеру в строительстве. Обучался в Калифорнийском университете. Во время учебы входил в университетскую команду по баскетболу, но вынужден был уйти из спорта из-за травмы колена. Брал уроки актерского мастерства в школе Ardavany Approach, где его наставниками были Джош Холлоуэй и Мэтт Джеральд. Основал благотворительный фонд, который оказывает помощь малообеспеченным семьям. Параллельно со съемками играет в театре. Клейн Кроуфорд начал карьеру с эпизода в одном из самых популярных сериалов начала 2000-х годов — «Баффи — истребительница вампиров». После появлялся в телесериалах «Город пришельцев», «C.S.I.: Место преступления», «Закон и порядок». Играл в культовом сериале «24 часа». За роль в триллере «Фанатка» получил награду Young Hollywood Awards. Игра в экранизации романа Николаса Спаркса «Спеши любить» была высоко оценена критиками. Исполнил главные роли в триллере «Стальной город» и телесериале «Ошибки прошлого». Снимался в сериале «Грейсленд», фильмах «Остров бессмертных», «Нация воров». Был режиссером нескольких серий телепроекта «Смертельное оружие», где также исполнил одну из центральных ролей. Продюсировал картины Baby, «Убийство двух любовников», «Смертельная охота».

Фильмография

Актёр