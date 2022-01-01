Смертельная охота (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Экзистенциальная драма с участием Джеффри Дина Моргана и Джорданы Брюстер, в которой разочаровавшийся страховой агент в одиночку отправляется на охоту, желая доказать, что способен прокормить семью, если цивилизации придет конец. Несмотря на уговоры жены, Джозеф собирается на оленью охоту совсем один. Он продает страховые контракты, но уверен, что как мужчина должен уметь обеспечивать семью собственными руками. Он одалживает у друга винтовку и фургон и едет в охотничью зону. Пристрелить оленя оказывается не так просто — охота требует выдержки и терпения, которых Джозефу не хватает. Когда же он все-таки находит потенциальную добычу, роковая ошибка рушит все его планы: вместо оленя он убивает другого человека.



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