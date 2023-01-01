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Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган

Джеффри Дин Морган

Jeffrey Dean Morgan

Карьера
Актёр
Дата рождения
22 апреля 1966 г. (58 лет)

Биография

Американский актер Джеффри Дин Морган умеет удивлять критиков и поклонников. Морган старается не задерживаться в одном амплуа. Он успел примерить на себя роли как романтических героев, так и отъявленных злодеев. Будущий актер родился в Сиэтле. В юности Морган мечтал о спортивной карьере, но после получения травмы вынужден был отказаться от своих планов. Он перебрался в Лос-Анжелес, где стал посещать кастинги. Удача вскоре улыбнулась молодому человеку. Морган начал появляться в эпизодических ролях в сериалах. Позже режиссеры рассмотрели в Джеффри талант и стали брать его на более серьезные роли. Список сериалов Джеффри Дина Моргана включает такие проекты, как «Косяки», «Сверхъестественное» и «Анатомия страсти». Зрительницам полюбились герои Моргана в романтическом фильме «P. S. Я люблю тебя» и сериале «Волшебный город». Большой неожиданностью для поклонников актера стало его участие в популярном проекте «Ходячие мертвецы». Морган исполнил роль жестокого лидера группы выживших, который не останавливается ни перед чем в достижении целей. Личная жизнь Джеффри Дина Моргана долгое время была предметом интереса публики. У актера был громкий роман с партнершей по «Косякам» Мэри-Луиз Паркер. С 2009 года Морган состоит в отношениях с актрисой Хиллари Бертон. Пара воспитывает двоих детей.

Фильмография

Актёр