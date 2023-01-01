Биография

Американский актер Джеффри Дин Морган умеет удивлять критиков и поклонников. Морган старается не задерживаться в одном амплуа. Он успел примерить на себя роли как романтических героев, так и отъявленных злодеев. Будущий актер родился в Сиэтле. В юности Морган мечтал о спортивной карьере, но после получения травмы вынужден был отказаться от своих планов. Он перебрался в Лос-Анжелес, где стал посещать кастинги. Удача вскоре улыбнулась молодому человеку. Морган начал появляться в эпизодических ролях в сериалах. Позже режиссеры рассмотрели в Джеффри талант и стали брать его на более серьезные роли. Список сериалов Джеффри Дина Моргана включает такие проекты, как «Косяки», «Сверхъестественное» и «Анатомия страсти». Зрительницам полюбились герои Моргана в романтическом фильме «P. S. Я люблю тебя» и сериале «Волшебный город». Большой неожиданностью для поклонников актера стало его участие в популярном проекте «Ходячие мертвецы». Морган исполнил роль жестокого лидера группы выживших, который не останавливается ни перед чем в достижении целей. Личная жизнь Джеффри Дина Моргана долгое время была предметом интереса публики. У актера был громкий роман с партнершей по «Косякам» Мэри-Луиз Паркер. С 2009 года Морган состоит в отношениях с актрисой Хиллари Бертон. Пара воспитывает двоих детей.