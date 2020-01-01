Убийства по открыткам (фильм, 2020) смотреть онлайн

Детектив ищет изощренного маньяка, убившего его дочь. Захватывающий триллер с непредсказуемым сюжетом и Джеффри Дином Морганом в главной роли.



В Европе объявляется безжалостный убийца, который посылает журналистам подсказки в виде памятных открыток из разных городов. Одной из жертв серийного маньяка становится дочь американского полицейского Джейкоба Канона. Убитый горем отец отправляется в Европу, чтобы добиться справедливости и найти виновного. В расследовании ему помогает шведская журналистка и инспектор местной полиции. Вместе они бросают вызов хитроумному убийце, который оказывается изощренным любителем искусства.



Сможет ли Джейкоб отыскать убийцу, узнаете в напряженном триллере «Убийства по открыткам». Фильм смотреть 2020 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!



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