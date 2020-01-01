Убийства по открыткам (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Детектив ищет изощренного маньяка, убившего его дочь. Захватывающий триллер с непредсказуемым сюжетом и Джеффри Дином Морганом в главной роли.
В Европе объявляется безжалостный убийца, который посылает журналистам подсказки в виде памятных открыток из разных городов. Одной из жертв серийного маньяка становится дочь американского полицейского Джейкоба Канона. Убитый горем отец отправляется в Европу, чтобы добиться справедливости и найти виновного. В расследовании ему помогает шведская журналистка и инспектор местной полиции. Вместе они бросают вызов хитроумному убийце, который оказывается изощренным любителем искусства.
Сможет ли Джейкоб отыскать убийцу, узнаете в напряженном триллере «Убийства по открыткам». Фильм смотреть 2020 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
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СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Данис
Танович
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актриса
Каш
Джамбо
- ЙКАктёр
Йоахим
Круль
- Актёр
Стивен
Макинтош
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- НБАктриса
Наоми
Баттрик
- РОАктёр
Рори
О’Коннор
- ЭРАктриса
Эва
Рёзе
- ЛЛАктёр
Лукас
Лугрэн
- ЛМСценарист
Лиза
Марклунд
- ЭШСценарист
Эндрю
Штерн
- ТАСценарист
Туве
Альстердаль
- ПМПродюсер
Пол
М. Бреннан
- ТЕПродюсер
Трэйси
Е. Эдмондс
- ПНПродюсер
Питер
Нельсон
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НЭХудожник
Найджел
Эгертон
- ШБМонтажёр
Шон
Бартон
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- СЛКомпозитор
Саймон
Лэйси