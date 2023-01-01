Биография

Стивен Макинтош — актер британского театра и кино, известный деятель искусства, снимается в популярных кинокартинах и сериалах, работает на телевидении. Заслуги артиста в кинематографе отмечены несколькими престижными премиями международного уровня. Актер родился в английском городе Кембридже. Уже в школьные годы Стивен Макинтош увлекся миром кинематографа. В возрасте 16 лет он был приглашен на роль в своем первом сериале. Будущую супругу Лизу Якобс артист встретил во время выступления на сцене. Вместе они воспитывают двух дочерей, которые пошли по стопам родителей и стали актрисами. В числе работ Стивена Макинтоша такие фильмы, как «Еще одна из рода Болейн», «Пиджак», «Другой мир: эволюция». В 18 лет он принял участие в популярном сериале компании Би-би-си «Доктор Кто». После этого его карьера стремительно пошла вверх. В фильмографии Стивена Макинтоша роли более чем в ста фильмах и сериалах. Он принимал участие в многосерийных лентах «Чисто английское убийство» и «Пуаро Агаты Кристи». Работа актера отмечена премией BAFTA Cymru Award, наградой кинофестиваля в Женеве и наградой Royal Television Award.