Младенец (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодая пара узнает, что вскоре у них появится малыш. Счастливый отец решает приобрести дом в пригороде. После рождения ребeнка состояние матери ухудшается, она не предполагала, что с появлением младенца на неe свалится столько обязанностей, и впадает в депрессию. Поэтому отцу приходится наня�ть няню, которая со временем начинает себя очень странно вести…





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