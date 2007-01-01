Младенец
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Младенец

Младенец (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

7.12007, First Born
Ужасы, Триллеры93 мин18+

Сюжет

Молодая пара узнает, что вскоре у них появится малыш. Счастливый отец решает приобрести дом в пригороде. После рождения ребeнка состояние матери ухудшается, она не предполагала, что с появлением младенца на неe свалится столько обязанностей, и впадает в депрессию. Поэтому отцу приходится нанять няню, которая со временем начинает себя очень странно вести…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb