Младенец (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
7.12007, First Born
Ужасы, Триллеры93 мин18+
Сюжет
Молодая пара узнает, что вскоре у них появится малыш. Счастливый отец решает приобрести дом в пригороде. После рождения ребeнка состояние матери ухудшается, она не предполагала, что с появлением младенца на неe свалится столько обязанностей, и впадает в депрессию. Поэтому отцу приходится наня�ть няню, которая со временем начинает себя очень странно вести…
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Актриса
Элизабет
Шу
- Актёр
Стивен
Макинтош
- КЧАктриса
Кэтлин
Чэлфант
- КААктриса
Кэнди
Александр
- ЭВАктриса
Энн
Вульф
- ББАктриса
Блэр
Браун
- ФВАктёр
Филлип
В. Карузо
- МДАктёр
Мэтт
Дикинсон
- МДАктриса
Миа
Диллон
- ДГАктёр
Джулиан
Гэмбл
- Продюсер
Рик
Шварц
- Продюсер
Билл
Блок
- Продюсер
Грэм
Кинг
- ДфХудожница
Дженнифер
фон Мэйрхаузер
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл