Биография

Грэм Кинг – известный кинопродюсер, родился в декабре 1961 года в столице Великобритании. В 1990 году основал собственную кинокомпанию «GK Films». Лауреат и номинант премии Американской киноакадемии «Оскар». Офицер ордена Британской империи. С детских лет Грэм очень любил кино, но считал это пристрастие обычным увлечением. Мальчик хотел учиться в местном колледже, но из-за развода родителей его планы изменились: он вместе с мамой уехал в Соединенные Штаты. Учился в Калифорнийском университете. Работал в компании «20 век Фокс». Позднее основал свою кинокомпанию. Первой продюсерской работой Кинга стал фильм «Меняющиеся привычки», демонстрировавшийся на экранах в 1997 году. Грэм сотрудничал со многими кинорежиссерами, но по-настоящему плодотворный дуэт получился у него со знаменитым Мартином Скорсезе. Их совместные проекты «Авиатор» и «Отступники» получили признание не только у миллионов зрителей, но и у кинокритиков. Первый был удостоен премии BAFTA, а второй – «Оскара». Всего на счету Грэма Кинга более четырех десятков фильмов, самые известные из которых «Незаконченная жизнь», «Пророк», «Город воров», «Операция «Арго», «Богемская рапсодия».