В краю крови и меда (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
7.92011, In the Land of Blood and Honey
Драма, Военный121 мин18+
О фильме
Картина основана на военных событиях, происходивших на Балканах в 90-е годы 20 века. Вспыхнувшая война заставляет двух влюбленных выбирать между долгом перед Родиной и чувствами. Молодые люди оказываются теперь по разные стороны баррикад...
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Анджелина
Джоли
- ЗМАктриса
Зана
Марьянович
- ГКАктёр
Горан
Костич
- Актёр
Раде
Шербеджия
- ВГАктриса
Ванесса
Глоджо
- НДАктёр
Никола
Джюричко
- БДАктёр
Бранко
Джурич
- ФСАктёр
Федя
Стукан
- АТАктриса
Альма
Терзич
- ЕЙАктриса
Елена
Йованова
- ЭБАктёр
Эрмин
Браво
- Сценарист
Анджелина
Джоли
- ТХПродюсер
Тим
Хэдингтон
- Продюсер
Анджелина
Джоли
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Тим
Мур
- ГБХудожница
Габриэль
Биндер
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред