В краю крови и меда
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В краю крови и меда

В краю крови и меда (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

7.92011, In the Land of Blood and Honey
Драма, Военный121 мин18+

О фильме

Картина основана на военных событиях, происходивших на Балканах в 90-е годы 20 века. Вспыхнувшая война заставляет двух влюбленных выбирать между долгом перед Родиной и чувствами. Молодые люди оказываются теперь по разные стороны баррикад...

Страна
США
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В краю крови и меда»