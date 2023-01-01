Биография

Тим Мур — продюсер. Обладатель наград от гильдии режиссеров Америки. Родился в 1957 году. Будущий кинодеятель учился в университете штата Калифорния. В кино работает с 1988 года. Первый фильм Мура — мистический хоррор «Джек-потрошитель возвращается». Картина получила вышесредние рейтинги и несколько номинаций. Сходная судьба ждала и второй фильм продюсера, триллер «Придорожная закусочная» с Патриком Суэйзи в главной роли. В 1997-м Мур принимает на себя обязанности менеджера по производству фильмов, что сказывается на качестве кинокартин наилучшим образом. К числу удач продюсера относятся кинохиты разных лет. На особом счету спортивная драма «Малышка на миллион» 2004 года, лента о войне и любви «В краю крови и меда» 2011 года, биографическая картина «Снайпер» 2014 года. Ценителями жанра отмечен «Поезд на Париж» 2018 года и оскароносный фильм «Письма с Иводзимы» 2006 года.