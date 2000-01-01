Зверофабрика (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
За воротами тюрьмы нормальная жизнь заканчивается. Любой несчастный вступивший в стены этого жуткого старого здания обречен жить по чудовищным, волчьим законам, от которых законопослушный человек придет �в неописуемый ужас. Здесь татуированные рецидивисты режут и калечат друг друга, устраивают кровопролитные разборки, и «берут в жены» слабаков, которые не могут за себя постоять.
Здесь - твоя жизнь больше уже не стоит ничего... Именно в эту тюрьму и попадает герой картины, молодой человек по имени Рон Деккер. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, то Деккер не «протянул» бы здесь и месяца. Но Рону повезло: его взял под защиту местный «авторитет» Эрл Коупен - уважаемый «вор в законе», человек опытный и рассудительный. Возникает удивительная дружба между «прожженным» уголовником и юношей, попавшим за решетку по воле случая. И вот эта странная парочка решает совершить побег…
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Рейтинг
- Режиссёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ЭФАктёр
Эдвард
Ферлонг
- Актёр
Дэнни
Трехо
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- СКАктёр
Сеймур
Кэссел
- Актёр
Том
Арнольд
- Актёр
Микки
Рурк
- ЭХАктёр
Эрнест
Харден мл.
- МЭАктёр
Марк
Энгельхардт
- РРАктёр
Рокетс
Редглэр
- ЭБСценарист
Эдвард
Банкер
- ДССценарист
Джон
Степлинг
- Продюсер
Стив
Бушеми
- Продюсер
Эли
Самаха
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стивенс
- Продюсер
Джули
Йорн
- Продюсер
Тим
Мур
- ФПОператор
Фил
Пармет
- ДЛКомпозитор
Джон
Лури