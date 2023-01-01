Биография

Том Арнольд — американский комический киноактер, сценарист. Родился в штате Айова 6 марта 1959 года. Актерская карьера артиста началась поздно. Только в 1991 году он дебютировал в кино. С 2017 года мужчина начал заниматься продюсерской деятельностью. Главной работой Тома Арнольда стало участие в фильме 1994 года «Правдивая ложь» — киноленте о специальном агенте, который вынужден маскироваться под любящего мужа и отца, чтобы не быть рассекреченным. Том сыграл в этой картине Альберта Гибсона, товарища главного героя. Ему принадлежат самые искрометные шутки и высказывания киноленты. Еще через 10 лет актер начал вести телевизионные программы. На счету 25 кинолент. Сыграл в сериале «За гранью возможного». Его последние работы — «Хватай и беги», «Любой день», «Максимальный удар».