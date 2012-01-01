По признакам совместимости (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Крис и Адам — друзья детства, но совсем не похожи друг на друга. Адам — скромный и послушный мальчик из почтенной еврейской семьи, Крис — из семьи военных, привыкший развлекаться на всю катушку втайне от своих суровых родителей. Адам — вот-вот женится на Ханне, которую обожает вся его семья. Крис — безнадежно влюблeн в Элисон, которая и слышать о нeм не желает. Последовав совету Адама, Крис выдаeт себя за иудея, чтобы добиться свидания с Элисон. Что будет, когда она узнает правду? Традиции рушатся, царит полнейший хаос, и друзья начинают понимать, что жизнь может быть вовсе не такой, какой они привыкли еe видеть, а чтобы дотянуться до счастья, нужно приложить немало усилий.
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Информация
Рейтинг
- БФРежиссёр
Брайан
Фогель
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- Актёр
Иван
Сергей
- Актриса
Рита
Уилсон
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- Актёр
Том
Арнольд
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- Актёр
Джон
Ловиц
- Актёр
Остин
Абрамс
- ББАктёр
Бреннан
Бэйли
- БФСценарист
Брайан
Фогель
- КМПродюсер
Кортни
Майзел
- Продюсер
Такер
Тули
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- КМХудожница
Кэролайн
Маркс
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван