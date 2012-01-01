По признакам совместимости (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Крис и Адам — друзья детства, но совсем не похожи друг на друга. Адам — скромный и послушный мальчик из почтенной еврейской семьи, Крис — из семьи военных, привыкший развлекаться на всю катушку втайне от своих суровых родителей. Адам — вот-вот женится на Ханне, которую обожает вся его семья. Крис — безнадежно влюблeн в Элисон, которая и слышать о нeм не желает. Последовав совету Адама, Крис выдаeт себя за иудея, чтобы добиться свидания с Элисон. Что будет, когда она узнает правду? Традиции рушатся, царит полнейший хаос, и друзья начинают понимать, что жизнь может быть вовсе не такой, какой они привыкли еe видеть, а чтобы дотянуться до счастья, нужно приложить немало усилий.



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