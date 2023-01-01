Биография

Дженнифер Лав Хьюитт – актриса, кинопродюсер, режиссер, певица. Номинант на кинопремию «Золотой Глобус», обладательница двух «Сатурнов». Известна по проектам «Нас пятеро» и «Говорящая с призраками». Дженнифер родилась в США, но оба ее родители по происхождению – англичане. С раннего детства будущая актриса увлекалась музыкой и любила выступать на сцене. Уже в возрасте трех лет она дебютировала с песней на выставке скота в Техасе. Дженнифер привлекала карьера в индустрии развлечений, девушка записала несколько альбомов, снималась в журналах, участвовала в телепередачах. Про ее личную жизнь известно немного: актриса состояла в отношениях с Россом МакКоллом, в 2013 году вышла замуж за Брайана Хеллисея. Свою дебютную роль Дженнифер Лав Хьюитт сыграла в картине «Манчи», признание же получила через несколько лет, после съемок в культовом слэшере «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Другие известные фильмы с Дженнифер Лав Хьюитт – «Закон и порядок», «Сердцеедки». Актриса также работала над клипами, в том числе снялась для клипа «Hero», где она сотрудничала с Микки Рурком.