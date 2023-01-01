Биография

Иван Сергей — американский актер. Родился в Нью-Джерси 7 мая 1971 года. Иван был очень активным подростком, и во время обучения в старшей школе Готорна он профессионально играл в футбол, параллельно выступая в школьных спектаклях. Эта страсть и определила его дальнейшее будущее, ведь после окончания школы юноша пошел на актерские курсы. Актерская карьера Ивана Сергея стартовала в 1994 году с сериалов «Нас пятеро» и «Прикосновение ангела». Прорывными для артиста стали картины, выпущенные позже, а именно: «Звездный десант», «Опасные умы» и «Рожденный вором» Джона Ву. Среди самых популярных проектов с участием Сергея значатся фильм «Воскресенья у Тиффани» и сериалы «Касл», «Зачарованные» и «Менталист».