Ночной поезд (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный триллер о гонщице, которая впутывается в наркобизнес, чтобы заработать на лечение сына. Мать-одиночка Холли работает водителем в Голливуде, но денег, которые она получает, едва хватает на жизнь. Когда Х�олли узнает о тяжелой болезни сына, ей приходится идти на крайние меры, чтобы достать для него нужные лекарства. Теперь по ночам она участвует в уличных гонках, а также перевозит нелегальные вещества, которые получает у мексиканской мафии. На след Холли быстро выходит ФБР. Если она попадется, ее ждут необратимые последствия. Но жизнь сына для Холли важнее всего. Сумеет ли она уйти от погони? Смотреть фильм «Ночной поезд» 2022 года уже можно на Wink!



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