Уиллем Дефо
Willem Dafoe
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 22 июля 1955 г. (69 лет)
Биография
Уильям Джеймс Уиллем Дефо – актер кино, театра и озвучивания. Четырежды был номинирован на премию «Оскар», трижды – на «Золотой Глобус» и один раз – на премию Британской киноакадемии. Уильям родился в Эпплтоне, Висконсин, и стал седьмым ребенком в семье врачей. По отцовской и материнской линиям у него есть ирландские, английские, французские, шотландские, немецкие и итальянские корни. Кроме того, актер имеет двойное гражданство: итальянское и американское. Дефо изучал театральное искусство в Университете Милуоки, но бросил учебу и уехал на четырехлетние гастроли с «Theatre-X». После этого обосновался в Нью-Йорке, где участвовал и в постановках, и в киносъемках. На экране Дефо дебютировал в 1980 году в «Воротах рая», однако кадры с ним были вырезаны. После этого актер снялся еще в нескольких фильмах, но популярность ему принесли лента «Взвод» и роль сержанта Гродина. Дефо получил хвалебные отзывы за роли в фильмах «Миссисипи в огне», «Английский пациент», «Отель „Гранд Будапешт“». Одной из самых знаменитых ролей Уиллема Дефо является Зеленый Гоблин в трилогии о Человеке-пауке.
Фильмография
Актёр
- 7.4
Долгожданный рассвет2023, 109 минБесплатно
- 7.8
Умереть за доллар2022, 101 минБесплатно
- 6.5
Холодный расчет2021, 107 мин
- 5.1
Сибирь2020, 91 мин
- 7.0
Маяк2019, 104 минБесплатно
- 6.6
Томмазо2019, 106 минБесплатно
- 8.3
Ван Гог. На пороге вечности2018, 106 мин
Охотник с Уолл-стрит2016, 105 мин
- 8.0
Самый опасный человек2014, 116 мин
- 5.0
4:44 Последний день на Земле2011, 78 минБесплатно
- 5.9
Антихрист2009, 103 мин
- 7.8
Париж, я люблю тебя2006, 115 минБесплатно
- 7.4
Мандерлей2005, 132 мин
- 8.6
Святые из Бундока1999, 102 мин
- 7.0
Скорбь1997, 109 минБесплатно