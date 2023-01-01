Биография

Уильям Джеймс Уиллем Дефо – актер кино, театра и озвучивания. Четырежды был номинирован на премию «Оскар», трижды – на «Золотой Глобус» и один раз – на премию Британской киноакадемии. Уильям родился в Эпплтоне, Висконсин, и стал седьмым ребенком в семье врачей. По отцовской и материнской линиям у него есть ирландские, английские, французские, шотландские, немецкие и итальянские корни. Кроме того, актер имеет двойное гражданство: итальянское и американское. Дефо изучал театральное искусство в Университете Милуоки, но бросил учебу и уехал на четырехлетние гастроли с «Theatre-X». После этого обосновался в Нью-Йорке, где участвовал и в постановках, и в киносъемках. На экране Дефо дебютировал в 1980 году в «Воротах рая», однако кадры с ним были вырезаны. После этого актер снялся еще в нескольких фильмах, но популярность ему принесли лента «Взвод» и роль сержанта Гродина. Дефо получил хвалебные отзывы за роли в фильмах «Миссисипи в огне», «Английский пациент», «Отель „Гранд Будапешт“». Одной из самых знаменитых ролей Уиллема Дефо является Зеленый Гоблин в трилогии о Человеке-пауке.