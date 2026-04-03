С любовью, Антоша (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Документальное посвящение памяти Антона Ельчина, сложенное из воспоминаний его родителей и всех, с кем актеру доводилось разделить съемочную площадку: Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер не просто собирают портрет актера из его самых знаковых моментов жизни – для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино.

