С любовью, Антоша
Wink
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С любовью, Антоша
8.22019, Love, Antosha
Документальный, Биография91 мин18+

С любовью, Антоша (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Документальное посвящение памяти Антона Ельчина, сложенное из воспоминаний его родителей и всех, с кем актеру доводилось разделить съемочную площадку: Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер не просто собирают портрет актера из его самых знаковых моментов жизни – для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С любовью, Антоша»