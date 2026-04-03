С любовью, Антоша (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Документальное посвящение памяти Антона Ельчина, сложенное из воспоминаний его родителей и всех, с кем актеру доводилось разделить съемочную площадку: Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер не просто собирают портрет актера из его самых знаковых моментов жизни – для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Джей
Джей Абрамс
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Крис
Пайн
- ЗКАктёр
Закари
Куинто
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актриса
София
Бутелла
- Актёр
Джон
Чо
- МКАктёр
Марлон
Кларк
- ИКАктёр
Иэн
Криппс
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ДДАктёр
Джо
Данте
- ПДАктёр
Пол
Дэвид
- РДАктёр
Райан
Дин
- ДДАктёр
Дрейк
Доримус
- Актёр
Бен
Фостер
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Крэйг
Гиллеспи
- ДГАктёр
Дэйв
Гловацкий
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- НДАктёр
Ник
Джонс
- ЭКАктриса
Эйви
Кауфман
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- МЛАктриса
Мэри
Лестер
- Актёр
Марк
Палански
- ДПАктёр
Джон
Полл
- ПРАктёр
Паруш
Рао
- Актриса
Зои
Салдана
- ЛШАктёр
Люк
Шафт
- ССАктриса
Софи
Симпсон
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- ДТАктриса
Джена
Тусо
- РВАктёр
Ричард
Виклунд
- ДДПродюсер
Дрейк
Доримус
- АГПродюсер
Адам
Гиббс
- РПОператор
Радан
Попович