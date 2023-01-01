Биография

Американский актер, режиссер, продюсер, сценарист и композитор. Один из самых востребованных кинематографистов Голливуда. Получил мировое признание после работы над созданием сериала «Остаться в живых». Обладатель премии «Эмми» и двух премий «Сатурн». Джеффри Джейкоб Абрамс (сокращенно – Джей Джей Абрамс) родился 27 июня 1966 года в Нью-Йорке. Родители будущего кинематографиста в то время сами были продюсерами. В семье росло двое детей, оба из которых в дальнейшем связали свою жизнь с производством фильмов. Сестра Джей Джей Абрамса стала сценаристом. Ключевым моментом, пробудившим у Абрамса тягу к киноискусству, стала школьная поездка в студию «Universal». Фильмы и сериалы Джей Джей Абрамса примечательны тем, что зачастую он выступает в них в качестве режиссера, продюсера и сценариста одновременно. Свой первый сценарий, выкупленный впоследствии студией «Touchstone Pictures», он вместе с товарищем написал еще будучи студентом. Абрамс быстро начал набирать влияние в мире кинематографа. Его первый полнометражный фильм «Миссия невыполнима 3» имел непревзойденный успех для режиссера-дебютанта. Мультизадачность и трудолюбие помогли Абрамсу добиться успеха в своем деле.