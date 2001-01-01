Ничего себе поездочка (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Joy Ride
Боевики, Триллеры93 мин18+
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Сюжет
Студент Льюис Томас (Пол Уокер) после окончания учебного года в колледже решает вернуться домой на летние каникулы, забрав перед этим из Колорадо свою подругу Венну (Лили Собески). Но неожиданно Льюис узнаeт, что его брата Фуллера (Стив Зан) арестовали. Юноша возвращает авиабилет, вносит залог за брата и покупает подержанный автомобиль. Как только Фуллер садится в автомобиль, у Льюиса начинаются неприятности. С помощью старого автомобильного радиоприемника Фуллер решает подшутить над одиноким дальнобойщиком по кличке Ржавый Гвоздь... За безобидную шуточку братьям приедтся расплачиваться собственной кровью...
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Актёр
Стив
Зан
- Актёр
Пол
Уокер
- ЛСАктриса
Лили
Собески
- ДБАктриса
Джессика
Боуман
- ССАктёр
Стюарт
Стоун
- БУАктёр
Бейзил
Уоллес
- БЛАктёр
Брайан
Лекнер
- МУАктриса
Мэри
Уиклифф
- МСАктриса
МакКензи
Саттертвейт
- ДЙАктёр
Делл
Йонт
- Сценарист
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Крис
Мур
- ДДПродюсер
Джеффри
Даунер
- БДПродюсер
Бриджет
Джонсон
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- МРХудожник
Майкл
Риццо
- ТДХудожница
Терри
Дресбах
- СШХудожница
Сьюзетт
Шитс
- СЧМонтажёр
Скотт
Честнат
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами