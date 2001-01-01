Ничего себе поездочка (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Студент Льюис Томас (Пол Уокер) после окончания учебного года в колледже решает вернуться домой на летние каникулы, забрав перед этим из Колорадо свою подругу Венну (Лили Собески). Но неожиданно Льюис узнаeт, что его брата Фуллера (Стив Зан) арестовали. Юноша возвращает авиабилет, вносит залог за брата и покупает подержанный автомобиль. Как только Фуллер садится в автомобиль, у Льюиса начинаются неприятности. С помощью старого автомобильного радиоприемника Фуллер решает подшутить над одиноким дальнобойщиком по кличке Ржавый Гвоздь... За безобидную шуточку братьям приедтся расплачиваться собственной кровью...



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