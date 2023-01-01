Биография

Евгений Иванов – актер кино, театра и мастер дубляжа. Его голосом говорят герои «Звездных войн», «Розовой пантеры», «Карателя». Широкую известность в кинематографе принес Евгению Иванову фильм «Тайны следствия», где он сыграл репортера. Будущий заслуженный артист родился в Казани и с детства проявлял интерес к искусству. Особенно нравилось ему разыгрывать сценки по ролям. Эта практика пригодилась позже, когда он поступил в СпбГАТИ: педагоги отмечали, что главное актерское оружие Иванова – это его голос. Некоторое время после выпуска Евгений служил в труппе, но скоро понял, что его призвание – это озвучка. Первые роли Евгений Иванов сыграл именно в театре. Он участвовал в пьесах «Игрок», «Буря», «Спут». С успехом он работал и на киносъемках: наиболее известный фильм с Евгением Ивановым – «Тайны следствия». Актер также снялся в «Выходе», «Атлантиде», «Ветре северном», «Решении проблем». И хотя ему удавалось воплощать на экране и на сцене яркие, сильные образы, уютнее всего Иванов чувствует себя в сфере дубляжа. На его счету – десятки работ, а его выразительный эмоциональный голос узнают зрители по всей России.