Лабиринты разума
Wink
Сериалы
Лабиринты разума

Лабиринты разума (сериал, 2006) смотреть онлайн

7.22006, Лабиринты разума 1 сезон
Фантастика, Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Основан на реальных событиях, которые так и не смогла объяснить современная наука. Каждый из восьми фильмов начинается с исторической справки: о личном астрологе Гитлера, о предсказаниях Григория Распутина и Нострадамуса. Актеры воссоздают поразившие весь мир события, а исследователи и люди со сверхъестественными способностями предлагают свою трактовку этих событий.

Все сезоны сериала Лабиринты разума смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лабиринты разума»

Всё