Лабиринты разума (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.22006, Лабиринты разума. Сезон 1. Серия 4
Фантастика, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Основан на реальных событиях, которые так и не смогла объяснить современная наука. Каждый из восьми фильмов начинается с исторической справки: о личном астрологе Гитлера, о предсказаниях Григория Распутина и Нострадамуса. Актеры воссоздают поразившие весь мир события, а исследователи и люди со сверхъестественными способностями предлагают свою трактовку этих событий.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Документальный, Триллер
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Аркадий
Тигай
- ММРежиссёр
Мирослав
Малич
- ВТРежиссёр
Виктор
Татарский
- ЕАРежиссёр
Евгений
Аксенов
- МВАктёр
Михаил
Вассербаум
- ЕИАктёр
Евгений
Иванов
- ВЛАктёр
Владимир
Лелетко
- НДАктриса
Наталья
Дмитриева
- АСАктёр
Александр
Саюталин
- АВАктёр
Александр
Вонтов
- ВСАктёр
Вадим
Сквирский
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ИЛАктриса
Ирина
Ларина
- ИШСценарист
Игорь
Шевчук
- ИШСценарист
Игорь
Шприц
- ВКСценарист
Вячеслав
Кушнир
- АВСценарист
Ануш
Варданян
- ОСПродюсер
Олег
Стрелец
- ДМХудожник
Дмитрий
Малич
- ЛВХудожница
Людмила
Веселова
- ДМХудожник
Дмитрий
Миронов
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- КГОператор
Кирилл
Горецкий
- АКОператор
Александр
Корнеев
- ИВКомпозитор
Игорь
Верховский