Лабиринты разума (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Лабиринты разума. Сезон 1. Серия 3
Лабиринты разума
1-й сезон
3-я серия

2006, Лабиринты разума. Сезон 1. Серия 3
Фантастика, Триллер

Основан на реальных событиях, которые так и не смогла объяснить современная наука. Каждый из восьми фильмов начинается с исторической справки: о личном астрологе Гитлера, о предсказаниях Григория Распутина и Нострадамуса. Актеры воссоздают поразившие весь мир события, а исследователи и люди со сверхъестественными способностями предлагают свою трактовку этих событий.

Россия
Фантастика, Документальный, Триллер
51 мин / 00:51

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

