WinkСериалыЛабиринты разума1-й сезон
Лабиринты разума (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
7.22006, Лабиринты разума. Сезон 1 8 серий
Фантастика, Триллер18+
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+51 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+47 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Основан на реальных событиях, которые так и не смогла объяснить современная наука. Каждый из восьми фильмов начинается с исторической справки: о личном астрологе Гитлера, о предсказаниях Григория Распутина и Нострадамуса. Актеры воссоздают поразившие весь мир события, а исследователи и люди со сверхъестественными способностями предлагают свою трактовку этих событий.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Документальный, Триллер
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Аркадий
Тигай
- ММРежиссёр
Мирослав
Малич
- ВТРежиссёр
Виктор
Татарский
- ЕАРежиссёр
Евгений
Аксенов
- МВАктёр
Михаил
Вассербаум
- ЕИАктёр
Евгений
Иванов
- ВЛАктёр
Владимир
Лелетко
- НДАктриса
Наталья
Дмитриева
- АСАктёр
Александр
Саюталин
- АВАктёр
Александр
Вонтов
- ВСАктёр
Вадим
Сквирский
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ИЛАктриса
Ирина
Ларина
- ИШСценарист
Игорь
Шевчук
- ИШСценарист
Игорь
Шприц
- ВКСценарист
Вячеслав
Кушнир
- АВСценарист
Ануш
Варданян
- ОСПродюсер
Олег
Стрелец
- ДМХудожник
Дмитрий
Малич
- ЛВХудожница
Людмила
Веселова
- ДМХудожник
Дмитрий
Миронов
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- КГОператор
Кирилл
Горецкий
- АКОператор
Александр
Корнеев
- ИВКомпозитор
Игорь
Верховский