Лабиринты разума. Сезон 1
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Лабиринты разума
1-й сезон

Лабиринты разума (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

7.22006, Лабиринты разума. Сезон 1 8 серий
Фантастика, Триллер18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Основан на реальных событиях, которые так и не смогла объяснить современная наука. Каждый из восьми фильмов начинается с исторической справки: о личном астрологе Гитлера, о предсказаниях Григория Распутина и Нострадамуса. Актеры воссоздают поразившие весь мир события, а исследователи и люди со сверхъестественными способностями предлагают свою трактовку этих событий.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Документальный, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лабиринты разума»