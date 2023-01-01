Биография

Игорь Головин – актер театра и кино, родился 21 марта 1964 года. Фильмография актера насчитывает более 100 полнометражных кинолент и сериалов. После школы будущий актер поступил в политехнический институт в Одессе. В студенческие годы участвовал в КВН и стал чемпионом клуба веселых и находчивых. В 1991 году окончил РГИСИ (мастерская В. М. Фильштинского). Получив актерское образование, поступил на службу в театр «На Литейном». Первым фильмом Игоря Головина стала кинокартина «Мистификатор» (1990). Актеру не раз доставались роли в детективных сериалах («Убойная сила», «Тайны следствия»). В нулевых актер снимался в таких многосерийных кинолентах, как «Ментовские войны», «Морские дьяволы». Главную роль Игорь Головин исполнил в сериале «Приставы». Одну из главных ролей актер также сыграл в кинолентах «Космонавтика» (2012), сериалах «Ярость», «Груз». В биографическом фильме «Поддубный» исполнил эпизодическую роль. В 2019 году актер участвовал в 13 проектах, одну из главных ролей сыграл в детективном сериале «Лихач». В 2020 году на экраны также вышел остросюжетный 12-серийный фильм «Алекс Лютый». Актер женат, в семье Головиных трое детей: сын и две дочери. Подробности своей личной жизни не раскрывает.